حلقة عالمية في أبوظبي حول فيروسات الجهاز التنفسي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط الحلقة الاستشارية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول الترصد الشامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، غداً 11 من ديسمبر الجاري وحتى 13 منه في أبوظبي، والذي يجمع أكثر من 100 مشارك، بينهم ممثلون من مختبر النظام العالمي لرصد الأمراض والوقاية منها في 60 دولة، وخبراء دوليون، بهدف وضع وتنفيذ منهجية عالمية هادفة لضمان الجاهزية لجوائح الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي والاستجابة لها.

وتأتي هذه الاستضافة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تماشياً مع استراتيجية القطاع الصحي لتطوير نظم التقصي والارتقاء بها والجاهزية للتعامل مع الأمراض التنفسية المستجدة، حيث تعد الإنفلونزا من الأمراض التنفسية السارية التي تشكل تحدياً كبيراً لصحة المجتمع، ويمتد تأثيرها إلى مختلف القطاعات.

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «تأتي استضافة وتنظيم الحلقة الاستشارية الهامة لتحقيق الفهم المشترك للتحديات الصحية العالمية وتبادل الخبرات في سياق الوقاية من انتشار الإنفلونزا، حيث ستتمحور المناقشات حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأمراض المعدية، والتشجيع على تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من انتشار الإنفلونـــزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، وكذلك التركيز على البحث والتطوير للمساهمة في تعزيز إمكانات إمارة أبوظبي على تقــديم حلـــول متقدمة لتحديات الصحة العامة وإرساء مكانتها العالمية في الطب والبحث العلمي».

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية استضافة هذا الحدث لتعزيز الترصد الشامل والمتكامل للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي وتقوية جاهزية الأنظمة الصحية للاستجابة لها. وأكد أن هذه الحلقة تأتي في إطار جهود القطاع الصحي بالدولة لتعزيز الوقاية وحماية الصحة العامة، كأولوية وطنية لتحسين جودة الحياة الصحية.

وأشار الدكتور الرند إلى أن هذه الحلقة الاستشارية تعزز الجهود المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض السارية، والتي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، وبما يضمن استغلالاً أكثر فعاليةً وكفاءةً للموارد الوطنية، والتي تساهم في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد الفعال.

من جانبها، قالت الدكتورة وينكينغ زهانغ، مدير برنامج الإنفلونزا العالمي: «بعد أكثر من 70 عاماً، تطور نظام المراقبة العالمي للإنفلونزا ليشمل أكثر من 160 مؤسسة في 129 دولة لها عضوية في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. استعرضت خلال هذه الجلسة سبل تعزيز نظام المراقبة لتلبية احتياجات المراقبة العالمية لفيروسات الإنفلونزا، وكذلك الفيروسات التنفسية مثل SARS - CoV-2 وMERS - CoV وRSV، ذات الإمكانيات الوبائية». وأضافت: «نشكر مركز أبوظبي للصحة العامة على استضافة هذا الحدث الناجح، والذي يحمل طابعاً معنوياً في إطار تاريخي طويل لنظام المراقبة العالمي للإنفلونزا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في المستقبل».

مؤشرات

حصدت إمارة أبوظبي العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا بدءاً من مرحلة التصدي، وصولاً إلى مرحلة التعافي وتخطي التداعيات الصحية.