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علوم الدار

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين«الشارقة للإعلام» وشركة نيفير زد

سلطان بن أحمد خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
10 ديسمبر 2023 02:44

سيؤول (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في العاصمة الكورية سيؤول، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة نيفير زد.
وقع المذكرة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وهييسك كانغ، مدير الأعمال في مؤسسة نيفير زد. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين.
وبحسب المذكرة، ستكون مجالات التعاون في نقل الخبرات في مجالات التكنولوجيا ومشاركة المعرفة، وتقنيات الميتافيرس، والتعاون في تطوير مشروعات مشتركة لإنتاج محتوى الميتافيرس والبحث والتطوير لمدينة الشارقة للإعلام على منصة ZEPETO (زيبيتو) التابعة لشركة نيفير زد.
كما ترتبط مجالات التعاون بين الطرفين، بتعزيز فرص الاستثمار والأعمال في مدينة الشارقة للإعلام، لدعم المبدعين والشركات الناشئة من خلال العديد من المبادرات مثل إنشاء برامج تدريبية للشركات والمستثمرين في مجال الميتافيرس لتطوير الأدوات والمحتوى، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي من خلال الإنتاج الإعلامي المشترك والمهرجانات السينمائية والفعاليات الثقافية. واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على عرض حول إنجازات شركة نيفير زد في المجالات التكنولوجية والرقمية، وعلى ممارساتها الناجحة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وأبرزها منصة ZEPETO (زيبيتو).
كما تناول اللقاء فرص التعاون المستقبلي بين المؤسسات الإعلامية في الشارقة وشركة نيفير زد، بما يعزز من الممارسات الناجحة لدى الطرفين وتطوير المزيد من البرامج والمنصات الرقمية الحديثة.
واطلع سموه على الاستوديوهات الحديثة في شركة نيفير زد، وتعرف على أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فيها لإنتاج المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي.
الحضور
رافق سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
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