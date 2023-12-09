سعود بن صقر يستقبل الشريك الرئيسي لشركة «اكتيس»

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، توربجورن قيصر، الشريك الرئيسي لشركة «اكتيس» البريطانية للاستثمار، وذلك في منتجع وفندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية، من بينها أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام في دعم الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، لشرح حول استثمارات الشركة ومساهماتها الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة الرامية إلى تعزز الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في إكسبو دبي بمشاركة قادة العالم.