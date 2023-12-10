جناح "تشيلي" في "COP28".. مبادرات وحلول فاعلة لحماية كوكب الأرض

يطرح جناح "تشيلي" على هامش فعاليات مؤتمر "COP28"، مبادرات وحلولاً فاعلة تقدم إسهامات كبيرة لمكافحة تداعيات التغير المناخي، كون المؤتمر منصة هامة للتعريف والترويج للمبادرات الهادفة إلى حماية كوكب الأرض.

ويوفر الجناح، الذي يمتد على مساحة 140 متراً مربعاً ويقع في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف، بيئة مثالية لمناقشة مواضيع التحول في قطاع الطاقة، والتمويل المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة والغلاف الجليدي، فضلاً عن أنه يربط وفود تشيلي مع أطراف آخرين، ليشكل منصة لإبرام اتفاقيات هامة وإطلاق مبادرات خلاّقة تعزز مسيرة تشيلي في العمل المناخي.

وتستعرض تشيلي خلال مشاركتها في "COP28"، جهودها لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، والعمل المشترك الذي يقوم به المجتمع التشيلي للتصدي بشكل فعال لأزمة المناخ الحالية.

وقالت ماريا بيلار خيمينز، مديرة تطوير الصادرات في المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي"، التابعة لمظلة وزارة الشؤون الخارجية في تشيلي:" هذه المرة الثانية التي نشارك بها في مؤتمرات الأطراف ضمن وفد تجاري، ولدينا أهداف واضحة بشكل جيد واستراتيجية معززة".

وأضافت خيمينز في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "برو تشيلي" تعمل على منح الشركات التشيلية المرونة الكافية لتتمكن من استطلاع الفرص المتاحة في "COP28"، فيما يتمثل الهدف الرئيسي من المشاركة في فهم النظام الأيكولوجي للتغير المناخي، والمشاركة في أنشطة تفاعلية من أجل تحديد اتجاهات جديدة ولاعبين بارزين في هذا القطاع واستكشاف الفرص التجارية.

وأوضحت أن المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي"، تمثل 15 شركة من تشيلي في "COP28"، وتهدف هذه الشركات إلى تصدير منتجاتها وخدماتها إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشاركة في اللقاءات التفاعلية، والسعي لاجتذاب استثمارات من الإمارات لتعظيم أثر الحلول المبتكرة التي تقدمها.

وتابعت: "رغم أن تشيلي دولة متوسطة الحجم، إلا أنها تنخرط بنشاط في مواجهة تحديات التغير المناخي. ويتمثل هدفنا في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونحن نتقدم بخطى ثابتة نحو هذا الهدف."

وذكرت أن "برو تشيلي" تضطلع بدور محوري لمساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة تلك التي توفر حلول تشيلية مبتكرة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية.

وصمم جناح تشيلي ليكون بمثابة مساحة للحوارات واللقاءات وتبادل المعارف والخبرات القيمة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك مع المجتمع المدني، كما يجمع الجناح آلاف الأشخاص المنخرطين في قضية التغير المناخي، الأمر الذي يبرز تشيلي كدولة تسعى إلى تحقيق الريادة على صعيد الطموح المناخي.

وتساهم شركات التوريد التشيلية في ابتكار حلول من شأنها التخفيف من آثار التغير المناخي وتنويع محفظة المنتجات الوطنية، وتغطي هذه الشركات التي تقودها النساء، نسبة 40% من بعثة تشيلي المشاركة في مؤتمر الأطراف "COP28".