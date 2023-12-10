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علوم الدار

حضور فاعل للشركات والقطاع الخاص العالمي في COP28

حضور فاعل للشركات والقطاع الخاص العالمي في COP28
10 ديسمبر 2023 11:18

 يشهد مؤتمر الأطراف "COP28"، حضوراً فاعلاً للشركات الدولية، ومشاركة مكثفة من قبل ممثلي القطاع الخاص للعديد من الدول، وذلك تجسيداً لرؤية الحدث في شموليته ودعوته لمشاركة مختلف الأطراف.

وتعد شركة "نوريلسك" إحدى الشركات المشاركة في الحدث، وهي الشركة الروسية المتخصصة في التعدين والصهر للنيكل والبلاديوم، حيث تشارك في الحدث للمرة الثانية على التوالي، وذلك لاستعراض تجربتها في العمل المناخي.

وقالت سفيتلانا كومراكوفا، مستشارة شركة نوريلسك:" من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعتني بالطبيعة ونطور أعمالنا".

ونشرت "نوريلسك"،  تقريرها الأول المخصص لتغير المناخ هذا العام، مما يثري الرؤى المقدمة سابقاً في تقرير الاستدامة لعام 2022، حيث تتعمق هذه الوثيقة في استراتيجية تطوير الشركة، وتتناول كيفية إدارة المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ. كما يسلط التقرير الضوء على مشاريع نوريلسك المختلفة وشراكاتها التي تهدف إلى التخفيف من تأثير المناخ.

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وتحدثت كومراكوفا، عن أجندة نوريلسك البيئية ، حيث يكمن في صميم هذا الأمر تطوير برنامج لكفاءة الطاقة، وهو عنصر رئيسي في استراتيجية الشركة البيئية، ولا يقتصر هذا البرنامج على المشاريع المناخية، بل يشمل طيفاً أوسع، حيث يركز على تعزيز الكفاءة وتحسين عمليات الإنتاج عبر جميع الأصول البيئية، وخاصة في مجال إدارة غازات الاحتباس الحراري.

وقالت إن دور نوريلسك في "COP28” أصبح أكثر أهمية، مع التركيز على قضايا حاسمة مثل إزالة الكربون والأطر التنظيمية وتطوير أسواق مالية جديدة قائمة على وحدات الكربون والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على صحة الإنسان.

وتحتضن نوريلسك الابتكار التكنولوجي، وتقوم حاليًا برقمنة العديد من العمليات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة، حيث ترتكز استراتيجيتها على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتدرك دورها الحاسم في تشكيل مستقبل مستدام.

المصدر: وام
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