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«COP28».. الإمارات تحتفي بسفيرة السلام والأخوة الإنسانية

«COP28».. الإمارات تحتفي بسفيرة السلام والأخوة الإنسانية
10 ديسمبر 2023 11:56

أرست دولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نهجاً يتسم بالطموح العالي والسعي إلى مشاركة واحتواء الجميع، والتركيز على التوصل إلى حلول فعالة لتداعيات التغير المناخي.

ونجحت الدولة في جمع العالم وحشد الجهود في هذا الحدث العالمي البارز انطلاقاً من الإيمان بأن التغير المناخي هو قضية وجودية للبشرية، ويجب أن يشارك الجميع في مسار المواجهة والعمل الجماعي من أجل بناء مجتمعات مستقرة مزدهرة، وترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتؤكد صانعة السلام الكينية شمسة أبو بكر فاضل، المعروفة بلقب «ماما شمسة»، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP28»، أن هذا النهج المبتكر الذي طالما آمنت به دولة الإمارات هو الأساس لتحقيق التقدم والازدهار ومعالجة كل التحديات الملحة التي تواجه العالم وفي مقدمتها التغير المناخي.

وتوجهت «ماما شمسة» المتوجة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية العام الماضي بالشكر إلى دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في COP28، وقالت «الإمارات حددت اتجاهاً واضحاً خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف ويجتمع العالم هنا اليوم من أجل قضية ملحة وهي التغير المناخي، فهي دعوة من دولة الإمارات من أجل رخاء وازدهار المجتمعات ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة».

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وتضيف: «دولة الإمارات تستضيف اليوم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف فريدة من نوعها وتتسم بالشمولية، فاليوم على سبيل المثال يشهد مؤتمر الأطراف إقامة جناح للأديان للمرة الأولى في تاريخ هذا الحدث العالمي البارز، فالجميع من كل الديانات يشاركون في طرح رؤاهم وأفكارهم حول قضية التغير المناخي، ويتحدثون بصوت واحد من أجل حماية الكوكب».

وعبرت ماما شمسة عن فخرها بوجودها في مدينة إكسبو دبي للمشاركة في هذا الحدث العالمي البارز، مؤكدة أن وجودها اليوم هو رسالة تقدير من دولة الإمارات لشخصها، كما يعكس حرص الدولة على مشاركة الجميع في مسار مواجهة هذا التحدي والسعي للتوصل إلى حلول علمية مبتكرة لتداعياته.

وأكدت شمسة أبو بكر فاضل ثقتها في نجاح قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات في الوصول إلى حلول علمية نوعية لقضية التغير المناخي، بعد أن نجحت في جمع العالم بقيم الأخوة الإنسانية من أجل هدف سام يجلب الخير ويحقق الرخاء والاستقرار والتنمية للجميع.

يشار إلى أنه تم تكريم «ماما شمسة» صانعة السلام والناشطة المجتمعية البارزة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية العام الماضي تقديراً لجهودها في النهوض بتمكين الشباب والمرأة في كينيا، فضلاً عن رعايتها الشباب وحمايتهم من الانخراط في حياة العنف والتطرف، وذلك من خلال تقديم المشورة والرعاية والتدريب اللازم لهم.

المصدر: وام
السلام
الإمارات
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