مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي يتلقى منحة بحثية بقيمة مليون دولار

أعلن مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي اليوم، حصوله على منحة من مؤسسة داليو الخيريّة لدعم الأبحاث المتطورة في مجال المناخ، بما في ذلك سبل تعزيز مقاومة الشعاب المرجانيّة في المحيطات الّتي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وتشمل المنحة البالغة مليون دولار أميركي، دعماً لمدة عامين لمشروع أبحاث يقوده جون بيرت، أستاذ مشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، وهو مشروع يدرس تحديد الشعاب المرجانيّة المقاومة للحرارة في الخليج العربيّ وتهجينها مع الشعاب المرجانيّة الأسرع تأثراً بالحرارة المنتشرة حول العالم، سعياً لإنتاج شعاب مرجانيّة يمكنها مقاومة تغيّر المناخ.

وفي التجارب الأولية، وجد فريق الدكتور بيرت أنّ تهجين الشعاب المرجانية في مياه دولة الإمارات مع الشعاب المرجانيّة في المحيط الهندي قد ينتج مرجاناً هجيناً أكثر قدرة على تحمل الحرارة بنسبة 84 في المائة.

بالإضافة إلى دعم هذا المشروع، تضع المنحة أساساً للتعاون المستقبلي بين جامعة نيويورك أبوظبي ومنظمة أوشن اكس (OceanX) غير الربحيّة لاستكشاف المحيطات حول العالم، وهي أحد برامج مؤسّسة داليو الخيرية، لا سيّما فيما يتعلّق بالتعليم والبحث العلمي في مجال المحيطات.

وقال مارك داليو، مؤسّس أوشن اكس ورئيسها التنفيذي: «تتطلع منظمة أوشن اكس إلى التعاون مع الدكتور بيرت وجامعة نيويورك أبوظبي في مجال الأبحاث في دولة الإمارات، والتي ستكون ذات تأثير بعيد المدى على ترميم المرجان وفهم التأثيرات المناخية».

وأضاف: «في أوشن اكس، نؤمن بأنّ التوعية بالمحيطات أمر ضروريّ لضمان صحة كوكبنا واستدامته، وستسمح لنا الشراكة مع هذه المؤسسة التعليمية العالمية وهيئتها الطلابية بإجراء أبحاث مهمة حول المحيطات، ومواصلة المشاريع التعليمية المبتكرة، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحيطات حول العالم».

من جانبه، قال جون بيرت: «إنّ البحث الذي بدأناه بالتعاون مع مؤسسة داليو الخيريّة يحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات والتنوع الحيوي الإقليمي، ولكن أيضاً للعالم بأسره، فالحفاظ على ثراء التنوّع في المحيطات هو استثمار في مستقبل كوكبنا وكل أشكال الحياة الّتي تعتمد عليه».

ويأتي إعلان المنحة بعد التوقيع الرسمي على مذكّرة تفاهم بين جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسة داليو الخيريّة ومنظمة أوشن اكس خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتّحدة لتغيّر المناخ COP28 في دبي، حيث استضافت أوشن اكس جناحاً في المنطقة الزرقاء، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واليونسكو.

ويعد مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في طليعة مجموعات الأبحاث التي تركّز على المناخ والبيئة في شبه الجزيرة العربيّة ومنطقة الخليج، بفضل التركيز على البحث العلمي حول تغيّر المناخ المحلي والإقليمي والبيئة في ظل التطورات السريعة التي تشهدها مجتمعات المنطقة واقتصاداتها.