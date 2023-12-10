رئيس منحة هانس سيدل الألمانية يشيد بجهود الإمارات  في التغير المناخي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، ماركوس فيرير رئيس مؤسسة منحة هانس سيدل في جمهورية ألمانيا الاتحادية وعضو البرلمان الأوروبي، وذلك على هامش المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون البرلماني في قضايا المناخ والاستدامة، ونجاح المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في استضافة الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28، والإشادة بدقة اختيار موضوعات الجلسات والوثيقة الختامية للاجتماع، وتنظيم جلسة خاصة عن إشراك الشباب والمرأة للتأكيد على دورهم الهام في هذه القضية العالمية.

وأكد معالي الدكتور النعيمي أن دولة الإمارات تمتلك منهجاً ورؤية وعلاقات متنامية ومتميزة مع دول العالم وتستثمرها في التعاون الدولي لصالح مستقبل الشعوب، مشيراً أن مؤتمر «كوب 28» ركز على إشراك جميع الدول دون استثناء لتقليل الخسائر والأضرار جراء ظاهرة التغير المناخي وتبعاته، كما تم إشراك المؤسسات البرلمانية للعمل بجانب الحكومات على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتم عقد الاجتماع البرلماني ولأول مرة في تاريخه في ذات مكان انعقاد مؤتمر الأطراف مع جميع الحكومات والمنظمات العالمية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات على الصعيد الوطني سباقة في الاستثمار في الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة واستدامتها، واستغلال الفرص المتاحة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة هذه الأهداف.

بدوره أشاد ماركوس فيرير، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد المجتمع الدولي تجاه قضية التغير المناخي، مثمنا نجاح مؤتمر «كوب 28» في تحقيق الأهداف المبتكرة التي تصب في صالح البشرية والأجيال القادمة، وأثنى على حسن التنظيم والاستضافة للاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر، مشيراً إلى أهمية عقد المؤتمر في المنطقة الخضراء، وهو نجاح لدولة الإمارات يدل على استدامة جميع أعمالها ورؤيتها الاستراتيجية لإشراك جميع الأطراف، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في استخدام التكنولوجيا وأبرز البحوث العلمية لإيجاد الحلول الخاصة بالبيئة والاستدامة.