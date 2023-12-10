وزيرة الثقافة البرازيلية تشيد بالتزام الإمارات بسياسات الاستدامة ومكافحة تغير المناخ

حذرت مارغريت منيزيس، وزيرة الثقافة البرازيلية، من أن الطبيعة تقترب من نقطة حرجة حيث يصبح عكس الضرر الناجم عن تغير المناخ أمراً مستحيلًا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال copo28 أكدت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من الأدوات الثقافية لرفع الوعي وإلهام العمل معربة عن إيمانها بأن قوة الثقافة تكمن في قدرتها على التواصل مع الناس على المستوى العاطفي.

وأضافت: "أعتقد أنه بإمكاننا استخدام كل شيء ضمن نطاق الثقافة، بما في ذلك الوسائط البصرية والسمعية والسينما ... علينا الاستفادة منها في هذه اللحظة." .. تتشكل الثقافة من الناس؛ إنها كائن حي. لهذا السبب تعتبر الثقافة أداة رائعة للوصول إلى عواطف الناس".

وأشادت منيزيس بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة تغير المناخ. وقالت: "لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً قوياً بالاستدامة وتغير المناخ.. إنها دولة رائدة سعت أيضاً إلى اتباع نهج مشترك مع البرازيل. أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من بعض الإجراءات الثنائية الهامة في مجال الثقافة".

وفي ضوء استضافة البرازيل لـ COP30 في مدينة بيليم، بولاية بارا، تأمل وزيرة الثقافة البرازيلية في الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها خلال COP28 في دبي. وتدعو، على سبيل المثال، إلى تكثيف النقاش حول عدم المساواة الاجتماعية إلى جانب مناقشات حول مستقبل مناخ الكوكب، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضور المرأة في منتديات صنع القرار.

وقالت منيزيس: "ضمن أعمال وزارة الثقافة، نسعى إلى إنشاء مشاريع محددة لتعزيز الثقافة الأفرو-برازيلية، والثقافة ككل، وثقافة الشعوب الأصلية، وإعطاء تمثيل مناسب لهؤلاء الأشخاص. أعتقد أن التوازن الحقيقي ينطوي على تفعيل دور المرأة في مواقع القيادة. إنه التعاون والتعايش اللذان يمكن أن تساهم التجربة النسائية بهما بشكل كبير في لحظة التأمل التي يحتاجها العالم."

وتتطلع الوزيرة البرازيلية إلى تحقيق المزيد. فهي تسعى إلى إشراك الشعوب الأصلية والأفارقة والشتات والشباب لتعزيز COP30 في الأراضي البرازيلية.

وختمت قائلة: "البرازيل رائدة في الوقود المستدام والوقود الأخضر. ولدينا خبرات الشعوب الأصلية وأعتقد أن هناك الكثير للاستفادة منه في هذه اللحظة. وهناك شباب، أجيال جديدة، تحتاج إلى مساعدتنا".