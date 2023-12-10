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علوم الدار

مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي يستقبل مكالمات الجمهور

مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي يستقبل مكالمات الجمهور
10 ديسمبر 2023 15:39

استقبل اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مكالمات الجمهور على خط الطوارئ 999  في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات خلال زيارة مركز القيادة والتحكم (غرفة العمليات) ضمن مبادرة "في الميدان" ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات التعامل مع المكالمات وسرعة وصول الدوريات الشرطية المختصة لمواقع البلاغات.

وحث الضباط والعاملين على تقديم كافة التسهيلات للجمهور وإسعادهم والتحسين المستدام ومواصلة جهودهم المتميزة مؤكداً دور مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغات.

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