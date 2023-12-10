توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:09 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والثاني عند الساعة 00:00.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:32 والثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والثاني عند الساعة 03:03.