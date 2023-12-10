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حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة

حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
11 ديسمبر 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «مدينة إكسبو دبي» اجتماعاً لمجلس الوزراء، تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28، استعرض في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي، واعتمد حزمة من القرارات الجديدة لمواصلة دعم القطاع البيئي والمنظومة الحكومية في الدولة. وقال سموه: «دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله».
أولاً
الطاقة النظيفة.. اعتماد:
- استراتيجيات الطاقة نحو الحياد المناخي
- الاستراتيجية الوطنية للطاقة
- الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين
- السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
- تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة
ثانياً  
التغير المناخي.. إصدار:
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022 - 2030)
- اللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء 
- الإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023 - 2032) 
- اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء
- أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 
- الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023 - 2026) 
- سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة 
- ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
ثالثاً
الثروات الطبيعية.. اعتماد:
- مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة 
- حقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية 
- تنظيم تصدير الأحياء المائية
 - مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيد والاستزراع.
رابعاً
التعاون العالمي.. 10  اتفاقيات إقليمية ودولية.. تتضمن: 
- شراكات استراتيجية بشأن الطاقة والموارد الطبيعية
- التصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال 
- انضمام الدولة إلى مبادرات الابتكار الزراعي
- اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ
- استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2025

 

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