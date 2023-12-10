الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحث تعزيز التعاون بين شرطتي دبي وجنوب أفريقيا

عبد الله المري في حديث مع مفوض قطاع العمليات في شرطة جنوب أفريقيا (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية في شرطة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار الضباط.
ورحب معاليه بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وزار الفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، كما قام بزيارة مركز الشرطة الذكي «SPS» في مركز شرطة المرقبات، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.
واستمع الفريق سينابا موسيبي إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، الذي يقدم 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

جنوب أفريقيا
عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
دبي
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضر حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي مع قادة من أميركا اللاتينية
اليوم 01:46
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
اليوم 01:38
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك والوزراء (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي
اليوم 01:38
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
علوم الدار
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
اليوم 01:38
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
علوم الدار
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©