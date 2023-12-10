بحث تعزيز التعاون بين شرطتي دبي وجنوب أفريقيا

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية في شرطة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار الضباط.

ورحب معاليه بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.

وزار الفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، كما قام بزيارة مركز الشرطة الذكي «SPS» في مركز شرطة المرقبات، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع الفريق سينابا موسيبي إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، الذي يقدم 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.