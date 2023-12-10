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علوم الدار

«حماية الدولي» يبدأ برنامجه الطلابي الشتوي

فعاليات متنوعة للمشاركين أبرزها التدريب الرياضي (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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ينطلق صباح اليوم، النشاط الشتوي الطلابي 2023 والذي ينظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف الإمارات يمثلون جنسيات مختلفة.
وسيُقام البرنامج بـ7 مقرات تدريبية، وهي: مجمع زايد التعليمي بعود المطينة للذكور، ومدرسة أسماء بنت النعمان للإناث للقاطنين بمنطقة ديرة، ومدرسة الصفا للتعليم الثانوي للذكور، ومدرسة القيم النموذجية للإناث بالبرشاء للقاطنين بمناطق بر دبي، بالإضافة إلى مقر الخيالة ومقر تدريب السباحة ومقر تدريب المنقذ الشاب.
وسيتضمن برنامج النشاط الشتوي الطلابي 2023 العديد من الفعاليات المتميزة والمتنوعة، أبرزها التدريب الرياضي، والتدريب العسكري، بالإضافة لمحاضرات تتضمن التوعية من مخاطر المخدرات، وأخرى تتناول الحس الأمني بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى المواطنة الإيجابية وتأثيرها الاجتماعي على سلوك الفرد، وتسليط الضوء على بعض السلوكيات الخاطئة والدخيلة على مجتمعنا كالسرقة والتنمر والتدخين، وإبراز أهمية التطوع ومدى انعكاسه الإيجابي على المجتمع الإماراتي، كما سيتضمن البرنامج زيارات ميدانية للعديد من إدارات ومرافق شرطة دبي المتنوعة.
وتنطلق الدورة يومياً من الساعة 8 صباحاً وتستمر الأنشطة المختلفة والمتنوعة لغاية 12:20 ظهراً، وقد حرص القائمون على الدورة على أن يكون البرنامج متنوعاً ومفيداً ومفعماً بالمعلومات التي تغذي مفهوم الطالب وتنمي مهاراته المختلفة، بالإضافة إلى تحفيزه لاستغلال وقت الفراغ ببرامج تقيه مخاطر المغريات الهدامة وأصدقاء السوء.

دبي
شرطة دبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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