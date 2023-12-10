«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق إطار تقييم الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، إطاراً مبتكراً لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، وهو إطار عمل يهدف إلى إرساء منظومة شاملة لتقييم جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة ويعزّز التزام الدائرة بتحسين خدمات القطاع الاجتماعي وضمان جودتها.

وصُمّم هذا الإطار ليكون أداة تنظيمية توفّر تعريفاً واضحاً لجودة الخدمات، ما يسهم في تعزيز السياسات والتحسينات الممنهجة بين دائرة تنمية المجتمع ومختلف الجهات والهيئات المعنية بالقطاع الاجتماعي، إلى جانب تمكين تقييم منشآت الرعاية الاجتماعية لمختلف أنواع الخدمات.

ويهدف الإطار إلى تعزيز ثقافة تمنح الأولوية للخدمات عالية الجودة من خلال معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات العالمية، علاوة على إنشاء منصة مستدامة وقوية للتحسينات المستمرة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية، وضمان تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير.

وسيتم البدء في تطبيق إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية في ديسمبر من عام 2023 على جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، والبالغ عددهم أكثر من 90 مركزاً، والذي سيساهم في تطوير قاعدة بيانات لمنشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة وفهم الوضع الحالي لأداء هذه المنشآت في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث ستركز الدورة الأولى من الزيارات التقييمية على بناء القدرات ضمن القطاع الاجتماعي من خلال إشراك مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية، ورفع الوعي بمتطلبات الإطار ضمن ورش تدريبية، ووضع خطط تحسينية مبنية على نتائج التقييم تهدف للارتقاء بجودة الخدمات. وتشمل خدمات الرعاية الاجتماعية جميع الخدمات التي يتم تقديمها لشريحة كبيرة من المجتمع وتشمل أصحاب الهمم، والأسر، والنساء والفئات الضعيفة. وتتضمن هذه الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الرعاية اليومية والاستشارات والعلاجات النفسية والأسرية، وخدمات الإيواء والخدمات الرقمية والهاتفية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تلعب دائرة تنمية المجتمع دوراً محورياً بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ويأتي إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية (ريادة) تماشياً مع أهداف الدائرة، وتأكيداً على التزامها بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي.

وأضاف: «حرصنا على صياغة إطار تقييم الجودة وفق أفضل المنهجيات والمعايير، بهدف تقييم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، والتأكيد على التزام دائرة تنمية المجتمع بمعايير الجودة المحددة ضمن خمسة محاور رئيسة تتضمّن القيادة والحوكمة، والسلامة، والفعالية، والتركيز على المستفيد، والاستدامة». ويتميّز إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة» بأنه يجمع مجموعة من معايير الجودة التي تمّ تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما سيتيح لدائرة تنمية المجتمع تحديد جودة الخدمات الاجتماعية من خلال التقييمات الميدانية، بما يشكّل خطوة رائدة نحو تحقيق التميز في تقديم الرعاية الاجتماعية في أبوظبي. ويتيح الإطار أيضاً، إجراء تقييم شامل للخدمات وتحديد التحسينات اللازمة والمستهدفة والمستمرة حيث يلزم. ويتم تصنيف منشآت الرعاية الاجتماعية ضمن مستويات أداء الجودة بناءً على نتائج التقييم.