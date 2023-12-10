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علوم الدار

تعاون بين جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والإمارات

زكي نسيبة ومحمد الهاملي خلال توقيع خليفة الظاهري وغالب البريكي المذكرة (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم، تحدد بمقتضاها الإطار العام لتعزيز التعاون بين الجامعتين، وقد وقع المذكرة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور غالب علي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وذلك بمدينة إكسبو خلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، وشهد توقيع مذكرة التفاهم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
ويأتي توقيع المذكرة بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتحقيق الاستفادة المثلى من تبادل الخبرات والقدرات الأكاديمية، حيث اشتملت مذكرة التفاهم على العديد من العناصر المهمة التي تخدم العمل الأكاديمي والبحثي والمعرفي والعلمي المشترك.  

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
جامعة الإمارات
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