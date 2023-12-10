شرطة أبوظبي تشارك في الملتقى الأسري الرابع

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار «أسرة متماسكة..مجتمع مستدام» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، الذي يستمر إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الوعي وتنفيذ المبادرات التي تعزز قيم العطاء والاستقرار في المجتمع، لافتاً إلى أهمية الملتقى في تسليط الضوء على دور الأسرة في بناء المجتمعات، والإسهام في تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية المختلفة وتعريفهم بها.

وتشارك إدارة الدوريات الخاصة في الملتقى بتقديم عروض متميزة لفرسان شرطة أبوظبي «الخيالة»، وتعرض مديرية المرور والدوريات دوريتي السعادة والأطفال للتوعية بالسلامة المرورية إلى جانب الدوريات الفارهة، كما يشارك عدد من أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» بمساعدة الجمهور وإرشادهم عند الدخول والخروج.

وشهدت عروض الكلاب البوليسية الذي قدمته إدارة التفتيش الأمني K9 تفاعلاً كبيراً من العائلات وأطفالهم مع العروض التي أبرزت مهارات المدربين في تدريبها على أداء مختلف المهام.

وفي الساحة الخارجية بالملتقى، تعرض إدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال قسم الموروث الشرطي المركبات العسكرية القديمة والزي العسكري القديم، إلى جانب تفاعل الجمهور مع معزوفات فرقة موسيقى شرطة أبوظبي الحماسية والمتنوعة.

وتشارك مديرية ترخيص السائقين والآليات في محطة أطفال المستقبل بإصدار رخص توعوية تثقيفية للنشء، معربين عن سعادتهم وفرحتهم بها، وتقدم مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في منطقة الاستدامة ورشاً توعوية للجمهور حول مخاطر الإنترنت والتعريف بالجرائم الإلكترونية، كما يتعرف زوار الملتقى على خدمة أمان والتي تُعنى باستقبال المعلومات من الجمهور بمختلف أنواعها (الأمنية - والمجتمعية - والمرورية -) لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، كما تشارك إدارة رعاية الأحداث بمشروع «معالجي الأليف».