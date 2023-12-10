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علوم الدار

«COP28».. فعاليات مناخية محورية في جناح إسبانيا

«COP28».. فعاليات مناخية محورية في جناح إسبانيا
11 ديسمبر 2023 01:36

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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تلعب إسبانيا دوراً محورياً خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، وذلك بحكم رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك جناحه الخاص ضمن المؤتمر.
كما تمتلك إسبانيا جناحاً خاصاً بها في المنطقة الزرقاء، حيث تستضيف نحو 50 فعالية خلال أيام المؤتمر، بمشاركة كيانات وشركات وإدارات مختلفة من جميع أنحاء العالم.
ويُعد الجناح الإسباني بمثابة منصة تجمع الكيانات المختلفة لعرض اتفاقياتها وأهدافها المتعلقة بطموح المناخ. وكميزة جديدة هذا العام، تُتاح متابعة جميع الأحداث بنسبة 100% عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي ومؤسسة التنوع البيولوجي الإسبانية. وعقدت فعالية، تحت عنوان «الاقتصاد الحيوي: هل يمكن أن يتوافق الإدماج والابتكار والاستدامة؟»، هدفها فهم المناهج المختلفة التي تتبعها كل دولة في مجال الاقتصاد الحيوي والسعي إلى مواءمة أهداف المناخ.
وشاركت مؤسسة التنوع البيولوجي، أمس، وقد كان اليوم الأخير للنشاط في الجناح الإسباني بمؤتمر الأطراف COP28، في فعالية بعنوان «التحديات في تنفيذ ممارسات الزراعة التجديدية»، والذي سيقدم لمحة عامة عن التحديات التي تواجه توسع الزراعة التجديدية، بالإضافة إلى الحلول الممكنة. وتشير المعلومات الصادرة عن الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن إسبانيا ستكون في عام 2050 أكثر حرارة وجفافاً، مع توقعات بانخفاض توفر المياه وزيادة الطلب عليها. علاوةً على ذلك، تواجه قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسباني، مثل الزراعة والغابات والسياحة والنقل، والتي تعتمد بشكل وثيق على المناخ، مخاطر كبيرة ناجمة عن تغير المناخ.

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