جامعة الإمارات تنظم ندوة «الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي»

دبي(الاتحاد)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان «الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات: التحديات والفرص»، وذلك ضمن فعالياتها على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المقام في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، بالتعاون البنّاء والمثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال البحث العلمي، وأكد أن تريندز حريص على تفعيل شراكاته البحثية والعلمية مع مختلف الشركاء، وأنه يعمل جاهداً على تعزيز نشر المعرفة والوعي بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات وفق منهج علمي سليم.

كما أكد العلي أن إطلاق التقرير المشترك مع جامعة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات وتنظيم هذه الندوة العلمية المشتركة في مؤتمر الأطراف (COP28) هو تأكيد لفاعلية التعاون العلمي وجدواه في التصدي للتحديات المختلفة، والبحث عن الفرص التي تفيد في بناء مستقبل أكثر استدامة للشعوب.