الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تنظم ندوة «تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية»

جانب من الندوة (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

 دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ندوة علمية متخصصة حول «تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية والبيئات البحرية الضحلة في الإمارات وعُمان»، في مركز إكسبو دبي، والتي تأتي ضمن خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وما بعده.
وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «إن هذه الندوة العلمية المهمة تعكس التزامنا الراسخ بمكافحة تغير المناخ وفهم تأثيراته على مناطقنا الساحلية والبيئات البحرية الضحلة. كما يجسد التعاون الوثيق مع جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإدراك الكبير لأهمية هذه القضية الحيوية».
وأضاف الدكتور أحمد مراد: «إن هذه الندوة تجمع علماء ومختصين في ميدان تغير المناخ والبيئة، وتمثل مناسبة لمشاركة أحدث الأبحاث والمعرفة حول التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على مناطقنا الساحلية. وفرصة لتبادل الأفكار والاستنتاجات، والعمل معاً على تعزيز فهمنا لهذه التحديات وتطوير استراتيجيات للمحافظة على البيئة البحرية». وقال: «إن جامعة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بأن تكون رائدة في الأبحاث ذات العلاقة، وسنواصل العمل بجدية مع جميع الشركاء من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمرونة، ومواصلة هذا الحوار القيم والتعاون البناء من أجل مستقبل أفضل للمناطق الساحلية في الإمارات وعُمان وللعالم بأسره».
ومن جهته، قال الدكتور عامر الهنائي، نائب رئيس الدارسات العليا والبحث العلمي في جامعة السلطان قابوس: «تُعدّ الأبحاث العلمية التي تُجرى في إطار هذا التعاون ذات أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة لسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء، وتقع ضمن المساعي العالمية لمعالجة بعض التحديات القائمة، بما في ذلك المشروع البحثي الحالي حول تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية والبيئات البحرية الضحلة في البلدين، والذي يهدف إلى الحصول على فهم دقيق لتأثيرات التغيرات البشرية والطبيعية في بحر عُمان، ومن المتوقع أن يتحقق بهذا الجهد المشترك عدد من الأهداف الأساسية، بما فيها تقييم تأثيرات تغير المناخ الإقليمي على اليابسة والبحر، ومسح التغيرات الناجمة عن أسباب طبيعية وإنسانية مختلفة على مدى العقود السابقة، وتقدير التدهور البيئي لموائل الحياة البرية، وتحديد المخاطر المستمرة على البيئة البحرية الضحلة والتفاعل بين اليابسة والبحر».
وقدم مختصون من جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، مناقشات سلطت الضوء على قضية التغير المناخي وتأثيراته على المناطق الساحلية والبيئات البحرية الضحلة في الإمارات وعُمان. كما استعرضت الأنشطة الجارية ونتائج الأبحاث الناتجة عن البحث المشترك بين جامعة الإمارات وجامعة السلطان قابوس، والتي تركز على المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عُمان.
وجذبت الندوة مجموعة متنوعة من العاملين والمختصين في البيئة وتغير المناخ والمؤسسات البيئية إلى جانب الأكاديميين والطلبة. وتعتبر هذه الندوة منصة مختصة لتقديم الحوار حول الاستدامة البيئية والمرونة، والتي تتماشى مع الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي على النظم البحرية الضحلة.

جامعة الإمارات
إكسبو دبي
المناخ
التغير المناخي
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضر حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي مع قادة من أميركا اللاتينية
اليوم 01:46
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
اليوم 01:38
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك والوزراء (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي
اليوم 01:38
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
علوم الدار
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
اليوم 01:38
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
علوم الدار
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©