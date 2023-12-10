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علوم الدار

شما بنت سلطان بن خليفة: التصدي للتغير المناخي ضرورة ملحة

شما بنت سلطان بن خليفة وسكوت سترازيك خلال الافتتاح (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس المدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»، المعرض التفاعلي «عجائب الرياح: تعزيز الجهود لمضاعفة الجهود لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030»، وذلك في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف COP28.
استلهمت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» فكرة هذا المعرض من الدعوة العالمية لمضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، ويتضمن أعمالاً فنية فريدة من جميع أنحاء العالم، وعروضاً تعليمية حول الطاقة المتجددة، ومعلومات عن العديد من حلول الاستدامة المتقدمة، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامر ينقل الزائر إلى أعالي البحار ليشعر بقوة الرياح البحرية. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مشاركة أفكارهم وآرائهم حول كيفية مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «من واجبنا جميعاً أن نعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد بات التصدي لظاهرة التغير المناخي ضرورةً ملحةً اليوم أكثر من أي وقت مضى. وآمل أن يشجع هذا المعرض الناس، ولا سيما الشباب تحديداً، على التفكير والمشاركة والتعاون معاً على إيجاد حلول مبتكرة لأزمة المناخ».
من جانبه، قال سكوت سترازيك: «من الملهم حقاً أن نشهد المساهمات المهمة للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة دعماً لأجندة العمل المناخي. ويهدف معرض «عجائب الرياح» إلى جذب اهتمام الزوار وإلهامهم من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الرياح، خصوصاً وأن طاقة الرياح تعتبر جزءاً مهماً من مزيج الطاقة في رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي، وتلتزم «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» باستثمار المزيد للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع».
تم استلهام حملة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 -والتي يقودها التحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة ومقره بلجيكا- من تقرير توقعات تحولات الطاقة العالمية 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتعتبر هذه المبادرة بمثابة دعوة للعمل من الشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية بمعدل 3 مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف جيجاواط بحلول عام 2030، ومضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

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