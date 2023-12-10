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علوم الدار

كلية ليوا تدشن سلسلة فعاليات أكاديمية لتعزيز الاستدامة

خلال تدشين الفعاليات (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت كلية ليوا بحرميها الجامعيين في أبوظبي والعين، سلسلة من الفعاليات الأكاديمية والأنشطة الطلابية المعززة للاستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين تزامناً مع فعاليات المؤتمر العالمي COP28.
وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس الكلية، أن الاستدامة تشكل إحدى الركائز الأساسية لرسالة الكلية واستراتيجيتها الأكاديمية، مشيراً إلى أن الفعاليات سلطت الضوء على النموذج المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة الاستدامة وحماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
وأوضح أن الفعاليات تضمنت ورشة عمل بالتعاون مع شركة إنجاز حول تغير المناخ والاستدامة، وفرص ريادة الأعمال، وكيفية أداء دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بإدارة النفايات والوقاية من تغير المناخ والابتكار للحد من النفايات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمهن المحتملة في قطاعات الاستدامة. كما تم تنظيم مسابقة بعنوان تحدي المبتكرين في الاستدامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من إحدى شركات المحاماة الرائدة في المنطقة، وتناولت المسابقة عدداً من المحاور المتعلقة بالاستدامة وابتكار أحدث الحلول لمواجهة التغير المناخي.
كما شاركت فرق طلابية في جناح التعليم الأخضر في COP28 لجمع التقارير الخاصة بالجلسات المتنوعة والمقررة في هذا الحدث العالمي والتي تمتد لـ 12 يوماً.

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