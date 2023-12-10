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علوم الدار

عرض النموذج العالمي لـ «جائزة دبي الدولية للتنمية المستدامة»

خلال عرض نموذج الجائزة (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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تشارك «جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة» التي تنظم بلدية دبي دورتها الـ 13 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تتواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي، وذلك لعرض نموذجها العالمي في تقييم إنجازات الاستدامة المتميزة والاحتفاء بها، وتسليط الضوء على معايير تفوقها بيئياً وتنموياً.
ونظمت بلدية دبي، التي كانت قد أبرمت خلال القمة العالمية للحكومات 2023 اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» بشأن الدورة الـ 13 لجائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، ثلاث ورش عمل تخصصية متخصصة بالجائزة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف، حيث عرّفت الأولى بها، فيما ركزت الورشة الثانية على الاستدامة والابتكار في البناء الذكي، وستتمحور الورشة الثالثة حول العلاقة التكاملية بين أفضل الممارسات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. وتهدف جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً، وتحسّن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل.
وعن دور الجائزة في ترسيخ ممارسات الاستدامة، قالت شيخة الرحومي المهيري، مدير إدارة التميز والمعرفة ببلدية دبي: «تواصل جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة دورها منصة عالمية لمشاركة ممارسات تنموية تحقق جودة الحياة. 

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