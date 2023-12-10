«نِعمة» تشرك قطاع الفنادق والضيافة في مكافحة هدر الغذاء

دبي (الاتحاد)

كشفت «نِعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات العربية المتحدة، خلال المؤتمر، عن نتائج الشراكة الرائدة الأولى من نوعها في العالم بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلاً في قطاع الفنادق والضيافة، للحد من هدر الغذاء. تم الإعلان عن مخرجات هذه التجربة خلال جلسة «العمل الوطني موسع النطاق للحد من هدر الغذاء في قطاع الضيافة» التي أقيمت في المنطقة الخضراء بإكسبو، حيث جرى استعراض نتائج الشراكة، وتجربة قطاع الضيافة، والتزام نعمة بقيادة عملية التغيير المنهجية للحد من هدر الغذاء.

شارك في التجربة 190 منفذًا للأطعمة والمشروبات من المجموعات الفندقية الكبرى الموجودة في الدولة وشركات التموين وتوريد الغذاء الكبرى، علاوة على الكثير من المؤسسات الأخرى، مما يجعل من تلك التجربة مبادرة ناجحة، أسست جسرًا بين مفاهيم وممارسات الاستدامة، والتميز في مجال الضيافة.

وقالت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، أمين عام لجنة مبادرة «نِعمة»: «كان مؤتمر الأطراف COP28 سباقاً في إبراز الروابط قوية بين تغير المناخ والغذاء الذي نستهلكه. وقد شهدنا بالفعل الإعلان عن مبادرات سياسية عالمية مهمة، بما في ذلك إعلان (COP28 الإمارات) بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، فالسياسات يجب أن تسير، جنباً إلى جنب مع العمل، وبالتالي علينا جميعاً أن نعزز السلوكيات الجديدة التي تقضي على فقد وهدر الغذاء».