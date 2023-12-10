«البحرين» تعلن تخفيض الانبعاثات 30 % بحلول 2035

دبي (وام)

أعلنت مملكة البحرين، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، التزامها بالاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى «زيرو كربون» بحلول 2060. وتشارك مملكة البحرين بجناح مميز لها ضمن مشاركتها قمة المناخ COP28. وتسلط شاشات العرض الموجودة داخل الجناح، الضوء على المبادرات التي قامت المملكة بتدشينها مؤخراً في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي. وقال المهندس محمد مزعل، اختصاصي بيئة أول المجلس الأعلى للبيئة للبحرين، إن جناح بلاده يبرز خطة العمل الوطنية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني 2060 من خلال مسارات: «الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد».