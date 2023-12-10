مسؤولون دوليون: 3.5 تريليون دولار خسائر العالم بسبب سوء التغذية

دبي (وام)

قال خبراء ومسؤولون دوليون، إن آثار ومخاطر التغير المناخي أصبحت معقدة بشكل متزايد، وتؤدي إلى سوء التغذية بصفة خاصة، وتؤثر على الاقتصاد العالمي عامة من حيث نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والذي يكلف العالم بنحو 3.5 تريليون دولار سنوياً.

وشدد المسؤولون خلال جلسة حوارية بعنوان «تسريع التحول في العلاقة بين التغذية والمناخ» بالمنطقة الخضراء، ضمن كوب 28.. على أن إدارة هذا الملف أصبحت أكثر صعوبة.

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «الهيئة» الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ظهرت أدلة على زيادة الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري عن المعدل الطبيعي، وزيادة درجات حرارة الأرض والمياه، وتصاعد الظواهر المناخية، مثل ارتفاع موجات الحرارة والأمطار الغزيرة، والجفاف، والأعاصير المدارية، وبالتالي تؤثر سلبياً على استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، ونقص إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

شارك في الفعالية، معالي «إيمون رايان»، وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل - أيرلندا، ومعالي «موسى كباكا»، وزير الزراعة والأمن الغذائي - سيراليون، ومعالي «سوفاليث إيانج»، وزير البيئة في كمبوديا، وأفشان خان، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، منسق حركة توسيع نطاق التغذية (SUN)، ولورنس حداد، المدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسين التغذية، وديفيد لابورد، مدير قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة ESA، هونغ ثوي باترسون، المدير المالي، المدير التنفيذي للعمليات في صندوق المناخ الأخضر، ودينا إسبوزيتو، مساعدة مدير مكتب المرونة والبيئة والأمن الغذائي (REFS) في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، منسقة أزمة الغذاء العالمية في الوكالة، وفرانشيسكو برانكا، مدير التغذية بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى «ميري عطا الله»، رئيس فرع الطبيعة للمناخ برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ولفت الخبراء، إلى مواجهة العالم للعديد من التحديات المعقدة، أبرزها سوء التغذية حيث يعاني نحو 828 مليون شخص من نقص التغذية، بينما يعاني 676 مليون شخص من السمنة، كما يصنف سوء تغذية الأطفال والأمهات ضمن الأسباب العشرة الأولى التي تساهم في الوفاة والمرض لدى كل من النساء والرجال، وستة من الأسباب العشرة الأولى للوفاة والمرض تتعلق بالنظام الغذائي.

مبادرة

استعرض الحدث مبادرة COP27 بشأن العمل المناخي والتغذية التي طورتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وأمانة الأمم المتحدة للتغذية وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون لتسريع التحول في العلاقة بين التغذية والمناخ من خلال تعزيز الجهود الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الثغرات، وتوفير الأساس لدمج أهداف التغذية في مقترحات ومبادرات تمويل المناخ.