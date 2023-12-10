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حصاد الجهود المخلصة

حصاد الجهود المخلصة
11 ديسمبر 2023 00:15

حصاد كبير تحقق بفضل الجهود المخلصة التي تبذلها الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال حماية البيئة، محلياً وإقليمياً ودولياً، عبر ترسيخ الاستدامة كأحد الأسس المتينة للاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغير المناخي؛ بهدف حماية كوكب الأرض وضمان مستقبل الأجيال القادمة. أطلقت الدولة خلال 5 أعوام أكثر من 120 قراراً، من بينها 60 قراراً جديداً في العام الحالي فقط، لمواجهة آثار التغير المناخي بالتعاون مع مختلف دول العالم. جاءت الإمارات أيضاً في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ولتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة، اعتمد مجلس الوزراء 10 مبادرات وقرارات لضمان نجاح السياسات الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون. تؤكد هذه الجهود المكثفة، بالتزامن مع استضافة COP28، إصرار الإمارات على مواصلة العمل الجاد لتحويل رؤيتها الاستراتيجية إلى آليات فعالة تسهم إيجابياً في مواجهة آثار التغير المناخي على المجتمعات الإنسانية، لضمان استمرار جهود التنمية الاقتصادية ومستقبل أفضل للبشرية.

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