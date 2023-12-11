الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير البث لـ "المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف" :"COP28" النسخة الأكبر إعلامياً في تاريخ الحدث

مدير البث لـ "المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف" :"COP28" النسخة الأكبر إعلامياً في تاريخ الحدث
11 ديسمبر 2023 09:28

أكد تيم ديفيس مدير البث للمركز الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف، أن النسخة الحالية من مؤتمر المناخ "COP28"، هي الأكبر إعلامياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، مشيرا إلى أهمية دور الإعلاميين في دعم الحراك العالمي لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن عدد الإعلاميين المستفيدين من خدمات المركز، بلغ 5 آلاف إعلامي من مختلف دول العالم، يقدمون تغطيات مباشرة من المؤتمر لجميع وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ومواقع إخبارية ووكالات أنباء وصحف، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات إعلامية متخصصة في قطاع المناخ.

 

وأوضح أن الخدمات التي يوفرها المركز تتضمن قاعات مفتوحة، وغرفا خاصة لوسائل الإعلام، واستوديوهات وخدمات الصور والفيديو والبث والإرسال، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت.

أخبار ذات صلة
"أقدر" يستعرض مبادراته البيئية في COP28
جناح أستراليا في "COP28".. يستعرض ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

وقال: "قدمنا الدعم لمختلف وسائل الإعلام لتغطية قمة "COP28"، التي تعد فرصة جيدة لاحتواء كل الأطراف"، مشدداً على دور وسائل الإعلام في تغطية الحدث.
وأضاف ديفيس، الذي يعمل منذ 18 عاماً مسؤولاً عن المركز الإعلامي الدولي لمؤتمر الأطراف، أن "COP28” يعد الأكبر في تاريخ مؤتمرات المناخ من حيث سعة المركز وخدماته وعدد الإعلاميين المستفيدين منه، وهو النسخة الأقل في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث التحديات.

 

 

المصدر: وام
مؤتمر الأطراف
COP28
آخر الأخبار
"النقل المتكامل" يوفر النقل المستدام من وإلى مؤتمر الأطراف "كوب 28"
علوم الدار
"النقل المتكامل" يوفر النقل المستدام من وإلى مؤتمر الأطراف "كوب 28"
اليوم 11:35
عواصف ثلجية في الصين تغلق الطرق وتأخر الرحلات الجوية
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية في الصين تغلق الطرق وتأخر الرحلات الجوية
اليوم 11:30
«أطلس 12» بطل «المحامل الشراعية» في «السلع البحري»
الرياضة
«أطلس 12» بطل «المحامل الشراعية» في «السلع البحري»
اليوم 11:30
"أقدر" يستعرض مبادراته البيئية في COP28
علوم الدار
"أقدر" يستعرض مبادراته البيئية في COP28
اليوم 11:21
قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»
الرياضة
قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©