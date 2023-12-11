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شرطة أبوظبي تعزز الوعي بإرشادات السلامة لمستخدمي "السكوتر"

شرطة أبوظبي تعزز الوعي بإرشادات السلامة لمستخدمي "السكوتر"
11 ديسمبر 2023 09:49

نفذت إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي حملة توعية ميدانية حول الالتزام بإرشادات السلامة الضرورية لمستخدمي السكوترات وشملت طلبة المدارس وسكان مدينة الرويس.
ووزع فرع التوعية والتثقيف المروري في الإدارة كتيبات التوعية التثقيفية للطلاب بالمدارس ومستخدمي السكوترات في مدينة الرويس وتوعيتهم بإجراءات الأمن والسلامة.
وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على مضاعفة جهودها لتعزيز السلامة للجمهور في مختلف الفعاليات والمناسبات.

وحث مستخدمي الدراجات الكهربائية "الـ "سكوتر" في الطرقات العامة على ضرورة الالتزام بوسائل الحماية والسلامة اللازمة واستخدامه في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وناشد الآباء بضرورة تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ "سكوتر" موضحاً ان الـ "سكوتر" لعبة محببة جداً بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضاً الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والصدمات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السكوتر
شرطة أبوظبي
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