الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة

حاكم الشارقة يستقبل الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة
11 ديسمبر 2023 13:45

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة فاليري فوغان، الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وذلك في قصر البديع. ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة فاليري فوغان، مشيراً إلى العلاقات المتميزة للشارقة بمختلف المعاهد المهنية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجامعية في بريطانيا، مما أسهم في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في المجالات المتنوعة.

وتناول اللقاء، أبرز الأسس العملية لترقية الأداء في المجالات الهندسية للعمارة والتي تسهم في التنمية الحضرية وتطوير الحياة في المدن، والأدوار الهامة التي يقوم بها المتخصصون في المحافظة على المظهر الحضاري، إلى جانب المحافظة على التراث المعماري الذي يعد أحد مرتكزات العمل الهندسي في التخطيط العمراني.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الخطط الخاصة بالمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وما يعمل عليه لتطوير العاملين في مجال العمارة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات، إلى جانب الخطط المستقبلية وعلاقات المعهد الخارجية وتعاونه مع العديد من الجهات.

من جانبها، قدمت الدكتورة فاليري فوغان شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال، معربة عن إعجابها بما شاهدته في الشارقة من التطور والتعليم والمعرفة مما أسهم في تبوئها مكانة مرموقة ورائدة في المجالات المتنوعة، بالإضافة إلى تميز الإمارة بتصميمها المعماري الذي يراعي البيئة واستدامتها وتواصلها المستمر مع الجامعات والجهات العالمية، ونجاح الإمارة في الارتقاء بمهنة العمارة والهندسة والمهن المصاحبة لها.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يستقبل أعضاء إمارة الشارقة في المجلس الوطني الاتحادي
«الإيقاع الجماعي» يتفوق على «الهاتريك اليتيم» في الدوري!
المصدر: وام
بريطانيا
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
«الأولمبياد الخاص» يتعاون مع «الجامعة الأميركية في دبي»
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يتعاون مع «الجامعة الأميركية في دبي»
اليوم 15:30
«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية
اقتصاد
«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية
اليوم 15:27
"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"
اليوم 15:23
إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في COP28
علوم الدار
إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في COP28
اليوم 15:20
قتيلان في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية
الأخبار العالمية
قتيلان في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©