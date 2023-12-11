حاكم الشارقة يستقبل الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة فاليري فوغان، الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وذلك في قصر البديع. ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة فاليري فوغان، مشيراً إلى العلاقات المتميزة للشارقة بمختلف المعاهد المهنية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجامعية في بريطانيا، مما أسهم في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في المجالات المتنوعة.



وتناول اللقاء، أبرز الأسس العملية لترقية الأداء في المجالات الهندسية للعمارة والتي تسهم في التنمية الحضرية وتطوير الحياة في المدن، والأدوار الهامة التي يقوم بها المتخصصون في المحافظة على المظهر الحضاري، إلى جانب المحافظة على التراث المعماري الذي يعد أحد مرتكزات العمل الهندسي في التخطيط العمراني.



واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الخطط الخاصة بالمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وما يعمل عليه لتطوير العاملين في مجال العمارة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات، إلى جانب الخطط المستقبلية وعلاقات المعهد الخارجية وتعاونه مع العديد من الجهات.



من جانبها، قدمت الدكتورة فاليري فوغان شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال، معربة عن إعجابها بما شاهدته في الشارقة من التطور والتعليم والمعرفة مما أسهم في تبوئها مكانة مرموقة ورائدة في المجالات المتنوعة، بالإضافة إلى تميز الإمارة بتصميمها المعماري الذي يراعي البيئة واستدامتها وتواصلها المستمر مع الجامعات والجهات العالمية، ونجاح الإمارة في الارتقاء بمهنة العمارة والهندسة والمهن المصاحبة لها.