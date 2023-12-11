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حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب
11 ديسمبر 2023 14:44

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، اليوم في الديوان الأميري، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب.

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال اللقاء، على خطط الهيئة في تأدية أدوارها الهامة في الإرشاد والتوجيه الديني، ونشر الثقافة الإسلامية وإدارة المساجد والاختصاصات كافة التي تدعم تنظيم المجالات الإسلامية وشؤون الوقف، لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة.
وتعرف سموه على أبرز المبادرات والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مستوى إمارات الدولة، والجهود التي تبذلها في رعاية المساجد وتحفيظ القرآن الكريم وفي إدارة شؤون الفتاوى.

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وأشاد سموه بإنجازات الهيئة وحرصها على نشر رسالة دولة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والسلام والتعايش السلمي، وعلى تعزيز رسالتها المجتمعية الهادفة، والارتقاء بخدماتها الذكية لفائدة أبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض.

من جانبه ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، لمشاريع الهيئة في إمارة أم القيوين، مؤكداً على أن الهيئة تستلهم استراتيجيتها وخططها المستقبلية من رؤية القيادة الرشيدة، وتبني المبادرات الاستثنائية المبتكرة التي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص الهيئة على مواكبة متغيرات العصر والاستفادة من التقنية وتسخيرها لخدمة الشأن الديني. حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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