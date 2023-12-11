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"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"

"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"
11 ديسمبر 2023 15:23

 أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة توعوية موجهة لفئة العمال تحت شعار "لمسات إنسانية"، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ومستشفى الأهلية في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.

وتأتي المبادرة التي نفذتها الدائرة ممثلة بلجنة التوعية العمالية، في المدينة العمالية "آيكاد" في منطقة مصفح، في إطار التزامها بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، وبهدف نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت المبادرة محاضرة توعوية لتعريف فئة العمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مع تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وآخر ما تم استحداثه من أنماط عمل جديدة تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.

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كما تضمنت المبادرة شرحاً حول التسهيلات التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للعمال نحو تسهيل إجراءات التقاضي العمالي، والإجراءات التطويرية والآليات الجديدة، التي تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة.

وشهدت المبادرة حضوراً واسعاً من العمال في القرية العمالية "آيكاد"، إذ تم تقديمها باللغة العربية، و الأوردو، فيما اشتملت المبادرة على تنظيم فحوصات طبية، ومسابقات، وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة للفئة المستهدفة.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
العمال
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