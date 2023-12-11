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«غوتيريش» يدعو للارتقاء للتحدي الذي حددته رئاسة COP28

«غوتيريش» يدعو للارتقاء للتحدي الذي حددته رئاسة COP28
11 ديسمبر 2023 15:39

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28».

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش «COP28»: «من المقرر أن يختتم مؤتمر الأطراف أعماله غداً، وحان الوقت لتحقيق أقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة، ويجب على المفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء وتكتيكات التعطيل».

ودعا غوتيريش إلى ضرورة البحث عن حلول وسطية لقضايا المناخ، وقال: «علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ».

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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وأوضح أن مؤتمر الأطراف «COP28» يمكن أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل لنا في مواجهة التحديات العالمية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف لضمان أقصى قدر من الطموح بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق العدالة المناخية.

المصدر: وام
غوتيريش
COP28
تغير المناخ
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