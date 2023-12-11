تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً مساء اليوم الاثنين 11 ديسمبر في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة".

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً مساء يوم الاثنين 11 ديسمبر في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».