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بلدية أبوظبي تنظم فعاليات "السوق المجتمعي" بحديقة ربدان

بلدية أبوظبي تنظم فعاليات "السوق المجتمعي" بحديقة ربدان
11 ديسمبر 2023 16:01

يتم تنظيم السوق بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، ويوفر السوق 30 كشكاً و20 منصة لعرض مجموعة كبيرة من المنتجات المتنوعة للمشاركين من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنتجات المشاركين من طلاب الجامعات والأطفال المبدعين، والتي يتم من خلالها عرض ملابس ومشغولات وإكسسوارات يدوية وحرفية ولوحات فنية ومطبوعات ومنتجات زراعية وأكلات وحلوى شعبية.

وستتاح الفرصة لأصحاب المشاريع للحديث عن مشاريعهم والتعريف بها للجمهور وبمراحل تأسيسها وتطويرها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم من طلاب كليات التقنية العليا ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم للحديث عن بطولاتهم وإنجازاتهم وكيف تغلبوا على الصعاب والتحديات خلال مسيرة نجاحهم.

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وتعقد ضمن فعاليات السوق العديد من الورش العملية والمحاضرات والفقرات التوعوية التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون، كما تتضمن الفعاليات الكثير من العروض والمسابقات التفاعلية التي يتم تقديمها يومياً على خشبة المسرح، وسحوبات على جوائز قيمة للجمهور.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
السوق المجتمعي
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