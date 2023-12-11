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رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
11 ديسمبر 2023 15:52

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم - خلال اتصال هاتفي - مع معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميته وتطويره، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
 
كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي، وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح تنظيم دولة الإمارات للحدث العالمي، معرباً عن تمنياته أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة نوعية للجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تحديات تغير المناخ من أجل بناء مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم. 

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من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لمعالي رئيس وزراء اليابان لمشاركته في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن فعاليات «COP28»، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار.

المصدر: وام
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