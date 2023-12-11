طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 22:10 والجزر الأول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 03:48.