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علوم الدار

عبدالله بن زايد: تعهد الإمارات بمواجهة ندرة المياه يؤكد الالتزام بإيجاد حلول مستدامة

عبدالله بن زايد: تعهد الإمارات بمواجهة ندرة المياه يؤكد الالتزام بإيجاد حلول مستدامة
11 ديسمبر 2023 20:44

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية: إن التعهد المقدّم من الإمارات باستثمار 150 مليون دولار أميركي لمواجهة تحدي مشكلة ندرة المياه، يؤكد التزام الدولة بالإسراع في إيجاد حلول مستدامة لهذا التحدي.
وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إن التعهد المقدّم من دولة الإمارات باستثمار 150 مليون دولار لمواجهة تحدي مشكلة ندرة المياه، يؤكد التزام الدولة بالإسراع في إيجاد حلول مستدامة لهذا التحدي عبر تسريع الابتكار التكنولوجي وتوسيع التعاون الدولي بما فيها الحكومات والمنظمات والأفراد وتسخير كل الجهود لتحقيق استجابة عاجلة منسقة وفاعلة».

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ندرة المياه
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