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نهيان بن مبارك يزور الأطفال الفلسطينيين وذويهم ممَّن يتلقون العلاج في الدولة

نهيان بن مبارك يزور الأطفال الفلسطينيين وذويهم ممَّن يتلقون العلاج في الدولة
11 ديسمبر 2023 22:58

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة، في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم العلاج لـ1,000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "خلال زيارة معاليه للأطفال المصابين الفلسطينيين في مدينة برجيل الطبية، اطمئن على حالة الأطفال وأوضاعهم الصحية، واستمع من الأطباء القائمين على علاجهم إلى شرح عن أحوالهم الصحية، والعلاج الذي يتلقونه حتى يتماثلوا للشفاء".

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وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بالصحة والسلامة.

وأكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أنَّ القيادة الرشيدة توجِّه بتقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة في الظروف التي يعيشونها بسبب الحرب الراهنة، وأنَّ العمل على التخفيف من معاناتهم يجسِّد نهج دولة الإمارات الراسخ والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة الفئات الأضعف وفي مقدمتها النساء والأطفال.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نهيان بن مبارك
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