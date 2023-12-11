شرطة أبوظبي تعزز المسؤولية المجتمعية بمخاطر الطيش والتهور

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت شرطة أبوظبي، دور وأهمية التوعية المرورية في حماية الشباب من الحوادث المرورية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعوية بعنوان «درب السلامة.. الطيش والتهور»، والتي عقدت في مجلس الريف بمدينة العين، بحضور عدد من الأهالي ومشاركة أعضاء كلنا شرطة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية التي نفذتها خلال عام 2023، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأسهمت بدورها في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، والجاهزية لحماية الإمارة، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وأشار الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة مرور منطقة العين، إلى أن العديد من الحوادث المرورية التي وقعت بسبب الطيش والتهور أثناء قيادة المركبة، كالانشغال بالهاتف وعدم قيادة المركبات من دون رخصة والتفاخر بالقيادة بإجراء السباقات في الشوارع العامة مما يودي بحياتهم وحياة الآخرين للخطر، تسبب فيها «أحداث» تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاماً لا يحملون رخصة سواقة، وأسفرت عن وفيات وإصابات بليغة وأضرار اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن عدم التزامهم بقواعد المرور وخطوط السير وتجاوز السرعات المحددة في اللوحات الإرشادية. وحث العزيزي الأسر على مراقبة ومتابعة أبنائهم الشباب وإشغال أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد خلال العطلة الشتوية، والتصدي للظواهر والممارسات غير المسؤولة كقيادة «السكوترات» في الشارع، واستعراض الدراجات النارية والمركبات في المناطق الرملية دون التقييد بإرشادات السلامة، من خلال نشر التوعية المرورية بين كافة شرائح المجتمع، وترسيخ مفهوم الحس الأمني لديهم، والتقيد بقواعد الأمن والسلامة واحترام الطريق، تحقيقاً لأعلى مستويات السلامة والأمن الشرطي.

وعرض عدداً من الفيديوهات التوعوية والأفلام الوثائقية المرورية التي توضح قواعد السير والمرور والمخاطر المتوقعة من عدم الالتزام بإرشادات السلامة ولبس الخوذة وربط حزام الأمان وقيادة المركبات بطيش وتهور، كما استعرض دور الدوريات المرورية «دورية الطفل» التي تسهم في توعية الأطفال مرورياً وتعزيز مفهوم السلامة العامة، و«دورية السعادة» التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الإيجابية والسعادة وتبني أسلوب الترغيب والتحفيز في التوعية الأمنية.

وتولى النقيب سعيد عبدالله الدرعي، مدير فرع الضبط المروري بمنطقة الوقن، الرد على استفسارات الحضور، مؤكداً أهمية التواصل مع الشرطة في حالة مواجهة أي مشكلة من أجل تحقيق رسالة الأمن والاستقرار.

أهداف

تم تعريف الحضور في المجلس بأهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية ونشر الثقافة المرورية وتعزيز المسؤولية لدى أولياء الأمور، وجهودها بالتعاون مع الشركاء في دعم السائقين الملتزمين مرورياً وتشجيعهم على الاستمرار في القيادة الآمنة، كما قدم قسم شؤون الشرطة المجتمعية - العين فكرة عن منظومة «كلنا شرطة» وكيفية الانضمام لعضويتها ودورها في خدمة المجتمع.