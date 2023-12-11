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علوم الدار

أحمد بن طحنون يفتتح الدورة الأولى في أسس الذكاء الاصطناعي

أحمد بن طحنون وجانب من الحضور خلال افتتاح الدورة (وام)
12 ديسمبر 2023 02:34

أبوظبي (وام)

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افتتح اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة في كلية زايد الثاني العسكرية الدورة الأولى في أسس الذكاء الاصطناعي.  تأتي الدورة ثمرة تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تم تصميم الدورة بما يخدم متطلبات وزارة الدفاع في العمل على جاهزية منتسبيها في مجالات البرمجة التقليدية والمفاهيم والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي ومبادئ تعلم الآلة وأنواعه.
وأكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على تزويد شباب الوطن بأفضل المهارات المستقبلية، مؤكداً أن هذه الدورة تصب في المبادئ الخمسين للدولة، تحديداً في المبدأ الرابع، حيث إن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو الاستثمار والبناء المستمر في مهارات رأس المال البشري، وكذلك المبدأ السابع في ترسيخ التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، مثمناً بدوره الشراكة المؤسسية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

أحمد بن طحنون
الذكاء الاصطناعي
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