إطلاق استراتيجية جمعية رعاية وبر الوالدين

دبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين استراتيجيتها العامة الجديدة لعام 2024، التي تهدف إلى تعزيز رعاية الوالدين وكبار السن من مواطنين ومقيمين بدولة الإمارات وجعل الإمارات من أفضل دول العالم في هذا المجال.

تأتي الاستراتيجية التي أعلن عنها خلال اجتماع عقدته الجمعية في فندق «إنتركونتتنتال فيستيفال سيتي دبي» في إطار الالتزام الراسخ لدولة الإمارات بقيم الأسرة الاهتمام بكبار السن من خلال المبادرات الإنسانية والمستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمسنين وتعزيز دورهم في المجتمع.

وتشمل الاستراتيجية العديد من المبادرات والأهداف التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ومنها التوعية والتثقيف حول أهمية رعاية وبر الوالدين وتعزيز قيم الاحترام والعناية بهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وأسرهم، وتعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وقال أحمد سالم سويدن رئيس جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إن الاستراتيجية تعكس رؤية الإمارات لتطوير نمط حياة مستدام لكبار السن، وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الاستراتيجية تأثير إيجابي على جودة الحياة لكبار السن وأسرهم وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة، مؤكداً أن الاستراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات بالاهتمام بكبار السن، ورفع جودة حياتهم، معرباً عن أمله في أن تصبح الإمارات قائدة عالمية في مجال رعاية كبار السن وبر الوالدين.