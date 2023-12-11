تخريج دفعة الخريف في «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، حفل تخريج الجامعة لفصل خريف 2023 والذي احتفى بالإنجازات الأكاديمية والطموحات المستقبلية لـ488 خريجاً وخريجة، وكرّم مسيرتهم الأكاديمية التي تميّزت بروح الإصرار والتفاني.

وقامت الشيخة بدور القاسمي، بمنح شهادات التخرّج لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، واحتفلت مع أهالي الطلبة وأصدقاء الخريجين الذين تجمعوا ليشهدوا تكريم هذه الجهود الأكاديمية، وهم يهتفون لأبنائهم وأصدقائهم أثناء صعودهم إلى المسرح لتسلّم شهاداتهم التي حصلوا عليها بكل جدارة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «في هذا اليوم، نشعر بالفخر، والامتنان، والتقدير، لأن التخرج لا يستحق فقط الثناء لسنوات من الالتزام بتحقيق هدف رئيسي في الحياة، بل هو أيضاً بداية لمشروع أكبر يستمر طوال حياة الإنسان. ولهذا، أتمنى من الخريجين أن يحملوا الامتنان في قلوبهم أثناء اندماجهم مع العالم. عليهم أن يشعروا بالتقدير لما حققوه بالجامعة الأميركية في الشارقة، وأن يشكروا الأبواب التي ستفتح أمامهم الآن. أنا فخورة للغاية بطلابنا، وأشعر بالامتنان أيضاً للطاقة والعمل الجاد والشغف الذي يقدمونه كل يوم».

ويعد حفل تخريج خريف 2023 الحفل الأول الذي يشارك فيه الدكتور تود لورسن منذ تعيينه مديراً للجامعة الأميركية في الشارقة، والذي قال في كلمته «لطالما سعينا بالجامعة الأميركية في الشارقة لإعداد خريجينا للأدوار التي سيلعبونها لتنمية مجتمعاتنا المحلية والعالمية، وتبني مبادئ القيادة الأخلاقية المتجذرة في الفهم العلمي والعملي للمعارف وتوظيفها وتأثيرها في العالم. وأضاف: «إن الجامعة الأميركية في الشارقة ملتزمة بمواصلة تعزيز برامجها الأكاديمية، ومنحها الدراسية، ومساهماتها المجتمعية من خلال البحث والقيادة الفكرية. نحن نشعر بالحماسة من أجل مستقبلنا، وسنستمر في خدمتكم وفي الابتكار وفي تطوير برامجنا. نحن ملتزمون بالعمل على الأبحاث المؤثرة في مختلف كليات الجامعة، وقد وافق مجلس الأمناء مؤخراً على إنشاء أول ثلاثة مراكز بحثية على مستوى الجامعة، ونحن نتطلع إلى المزيد».