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علوم الدار

أبوظبي تستضيف الورشة الدولية لدراسة قشرة الأرض

مشاركون في الورشة (وام)
12 ديسمبر 2023 02:34

أبوظبي (وام)

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استضافت جامعة خليفة في مقرها بأبوظبي أعمال ورشة العمل الدولية السابعة عشرة لدراسة قشرة الأرض في الأحواض الرسوبية وتحولاتها المختلفة التي تنظمها جامعة خليفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والبرنامج الدولي لدراسة قشرة الأرض. وتأتي استضافة الدولة لهذه الورشة للمرة الثانية بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 ما يؤكد حرص الدولة على تبني نهج الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية نائب رئيس اللجنة المنظمة في كلمته الافتتاحية: إن هذه الورشة تعتبر منصة لاستكشاف ومناقشة الجوانب المختلفة لتطور القشرة الأرضية من خلال مناهج علمية جيولوجية مختلفة وهي فرصة لاستعراض ما تتمتع به الدولة من جيولوجية متميزة ونادرة وتؤكد حرص الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب الميدانية مع المتخصصين والعلماء والباحثين في مجال علوم الأرض.
وشارك في الورشة هذا العام ما يزيد على 150 عالماً وباحثاً يمثلون أكثر من عشرين بلداً من أوروبا، وأفريقيا، وأمريكيا الشمالية والشرق الأوسط.وتم خلال الجلسات تقديم ما يزيد على أربعين ورقة علمية وبحثية بالإضافة إلى عرض حوالي عشرين ورقة أخرى على شكل ملصقات.
وتناولت هذه الأوراق عدداً من المحاور والمواضيع منها «الطاقة والمياه الجوفية السياحة الجيولوجية المخاطر الجيولوجية العمليات التكتونية والرسوبية عمليات الغلاف الصخري التشوه وتفاعلات السوائل/الصخور وغيرها من محاور». وتم تنظيم زيارات ميدانية علمية لمنطقة الفجيرة باعتبارها منطقة جيولوجية معقدة تحوي صخوراً نارية صلبة وكذلك إلى منطقة السبخات في أبوظبي للتعرف على هذه المناطق باعتبارها متحفا جيولوجيا مصغرا يحتوي على العديد من الظواهر الجيولوجية المكشوفة.

أبوظبي
الأرض
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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