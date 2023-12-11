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جلسة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و«مبادئ باريس»

جلسة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و«مبادئ باريس»
12 ديسمبر 2023 02:34

أبوظبي (وام) 

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عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان «نحتفي بالتاريخ ونصنع المستقبل» بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور 30 عاماً على مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناولت الجلسة النقاشية التي قدمها مقصود كروز رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، تعريفات حقوق الإنسان، وتاريخ نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثق من ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والآليات المرتبطة بالإعلان. كما تطرقت الجلسة إلى التحديات المستقبلية في المسائل الحقوقية ومراعاتها للثقافات المتعددة حول العالم، وأهمية مواكبة التشريعات الجديدة والاتفاقيات للحاضر والمستقبل. وشهدت الفقرة الثانية للجلسة نقاشات حول مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتطور التاريخي لهذه المبادئ منذ نشأتها وصولاً لتأسيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واستعرض المتحدثون الجوانب الرئيسة المتعلقة بعمل هذا النوع من المؤسسات والدور المنوط بعملها، والتصنيفات الرئيسة في عملية التقييم التي تمكنها من القيام بممارسات أوسع، وبمصداقية عالية يعتد بها على المستوى الدولي.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان
باريس
الإمارات
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