«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «مؤذن الفريج»

دبي(الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مبادرة «مؤذن الفريج»، وهي مسابقة نوعية تقام لأول مرة، لاختيار أفضل مؤذن في فرجان وأحياء مدينة دبي.

وذكر جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن فكرة المبادرة تدور حول تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار، ومن هنا تم إطلاق مبادرة «مؤذن الفريج» وتبدأ باستقطاب أبناء مناطق وأحياء مدينة دبي من الصغار من عمر (6 سنوات - 16 عاماً) لتدريب الأبناء على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، ويتم التنفيذ بتصوير مقطع كامل بالأذان، بعد صلاة العصر ولمدة 20 دقيقة بحضور ولي الأمر، من دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت، ثم رفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة، ثم تقوم اللجنة المحكمة باختيار ممثل عن كل حي(فريج) ثم إقامة مسابقة يتم التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أفضل الأصوات ( الفائز ) من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ثم الإعلان عن الفائز واختيار (مؤذن الفريج). وعن طريقة التقديم للمسابقة، أوضح الخزرجي بأنه على المتقدم للمسابقة الدخول على الرابط المتوفر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، واختيار المنطقة ثم يختار اسم المسجد الأقرب له، لافتاً بأنه هناك عدة جوامع مختارة حسب المنطقة.

وأضاف الخزرجي، أن المبادرة تُطلق ضمن برنامج «ويانا شتاكم غير» الذي تطلقه إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ويتضمن العديد من البرامج النوعية التي تخدم المجتمع، والتي سيتم إطلاقها تباعاً في الأيام القادمة، ومنها برنامج اقرأ وتأمل، ودورات في حفظ القرآن الكريم والأنشطة المصاحبة، وتأتي هذه البرامج في إطار خطة التوعية الدينية لإمارة دبي.