جائزة البالون الذهبي لمنصة «إليفينش»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم المجلس الاستشاري للأطفال المنصة الإلكترونية المخصصة للمصممين والمواهب الناشئة (إليفينش)، بجائزة البالون الذهبي وذلك تقديراً لمساهمتها في إطلاق مبادرة (تجار الغريفة الصغار)، والتي تهدف إلى تنمية المهارات التجارية للأطفال.

ويمنح المجلس الاستشاري للأطفال الذي يتبع مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة جائزة البالون الذهبي للجهات والأفراد الذين يعززون من الفكر الإيجابي ولكل من ساهم في ابتكار وحل مشكلات الطفولة وأيضاً لكل من ساهم في نشر الوعي الصحيح لدى الأطفال.

وتهدف الجائزة إلى بناء جيلٍ واعٍ بشؤون الأمومة والطفولة، وزراعة بذرة التحدي والمنافسة والروح الرياضية بين أفراد المجتمع وتعزيز الفكر البناء لحل قضايا الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى التشجيع والتحفيز على عمل برامج ومبادرات تخدم الطفل.

وتُعتبر منصة «إليفينش» منصة إلكترونية مخصصة للمصممين والمواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم الراغبين بتوسيع أعمالهم والترويج لها على المستوى العالمي من خلال تجربة تسوق سلسة.

وتسلم جائزة البالون الذهبي هلا القرقاوي المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، حيث قام أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال بتسليمها الجائزة بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأطلقت المنصة مبادرتها المبتكرة تحت عنوان «تجار الغريفة الصغار»، والتي تعد خطوة فريدة في مجال تعليم وتدريب الأطفال على المهارات التجارية والبيع، وتهدف إلى تقديم تجربة عملية وتفاعلية للأطفال في مجال الأعمال التجارية، حيث تتيح لهم فرصة تعلم أساسيات الأعمال والتسويق وإدارة المال بطريقة ممتعة وملائمة لأعمارهم، وتسعى المبادرة التي شارك بها 25 تاجراً من الأطفال إلى تنمية مهارات القيادة والتواصل لديهم، مما يسهم في تطوير شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم، من خلال توفير فرصة للأطفال لتجربة أدوارهم كتجار، وتعمل المبادرة على تحفيز روح المبادرة والإبداع لديهم.

وتوجهت شهد السبوسي رئيسة المجلس الاستشاري للأطفال بالشكر والتقدير على جهود المنصة، داعيةً إلى الاستمرار بدورها الريادي في تطوير مهارات الأطفال التجارية والشخصية، وأشادت بالأثر الإيجابي الذي أحدثته مبادرة «تجار الغريفة الصغار» في تعزيز الفكر الإبداعي والتجاري لدى الأطفال، مؤكدةً على أهمية مثل هذه المبادرات في بناء جيل مبدع ومبتكر.

كما أعربت السبوسي عن دعم المجلس الاستشاري الكامل للمنصة وللمشاريع المستقبلية التي تخطط لها، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المنصة في توفير فرص تعلم مبتكرة وجذابة تساعد في تنمية الإمكانيات الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، وأوضحت أن مثل هذه المبادرات تعزز من قدرة الأطفال على التفكير المستقل وتسهم في تطوير مهاراتهم التجارية والاجتماعية.

التزام

عبرت هلا القرقاوي عن سعادتها وتقديرها لهذا التكريم، مؤكدة على التزام المنصة المستمر في إثراء تجربة الأطفال التعليمية والتجارية، وأنها تخطط لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات أخرى وتواكب احتياجات وتطلعات الأجيال الصاعدة. واختتمت القرقاوي كلمتها بتوجيه الشكر للمجلس الاستشاري للأطفال ولكل من ساهم في دعم ونجاح المنصة ومبادرة «تجار الغريفة الصغار»، لافتةً إلى أن هذا التكريم يمثل دافعاً قوياً للمنصة لمواصلة العمل والابتكار في دعم الطفولة.