انطلاق أعمال مؤتمر «دبي العالمي لسلامة الأغذية»

دبي (وام)

انطلقت، أمس، أعمال الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي تُنظمه بلدية دبي، تحت شعار «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى يوم غدٍ 13 ديسمبر الحالي، بمشاركة 3.000 من الخبراء المتخصصين والأكاديميين وجهات البحث العلمي والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع الأغذية، لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات ومناقشة أحدث التوجهات في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي.

ويُناقش أكثر من 140 متحدثاً عبر ما يزيد على 80 ورشة عمل وندوة وجلسات عمل، التقاطعات الهامة بين تغير المناخ وسلامة الأغذية، وكيفية مواجهة التحديات المناخية المؤثرة على الأنظمة الغذائية والأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الحلول التي تساعد على تحقيقه. كما سيسلط الضوء على أفضل الممارسات والفحوص المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال الحيوي عالمياً.

ويأتي تنظيم البلدية للنسخة السابعة عشرة من الحدث بالتزامن مع مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 كشريكٍ استراتيجي للمسار، الذي شهد إطلاق البلدية حزمة من المشاريع النوعية التي تدعم الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي وسلامة الغذاء، كذلك، كانت بلدية دبي قد قادت جهود استيفاء شروط السلامة خلال مؤتمر الأطراف COP28، ومن ضمنها سلامة الغذاء والإشراف على توصيل الأغذية وإعدادها وتقديمها في جميع المواقع، والعمل على جمع العينات من الأغذية لفحصها.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية يدعم عبر سمعته الدولية كأحد أكبر المؤتمرات في مجاله، نهج دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ويعكس جهودها في دعم تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وقال الهاجري: «ستُشكل الدورة السابعة عشرة انطلاقاً من شعارها «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، منصةً لمناقشة القضايا والتحديات المؤثرة على سلامة الغذاء والأمن الغذائي العالمي، وأبرزها تلك المتعلقة بالتغير المناخي وما لها من تأثير كبير على الأنظمة الغذائية واستدامتها، إضافةً إلى تأسيس أرضية صلبة تُساعد على الانتقال إلى مرحلة الحلول والمعالجة، تزامناً مع انعقاد أعمال مؤتمر COP28 في الإمارات بمدينة إكسبو دبي».

ويجمع المؤتمر نخبة من الجهات المحلية الإقليمية والعالمية للتباحث في الجوانب المتعلقة بأثر التغير المناخي على الأمن الغذائي واستدامته وسلامة الأغذية، ويضم 12 جهة راعيةً و37 عارضاً من مختلف أنحاء العالم. وستعرض الجهات المشاركة والخبراء والمختصون، أحدث التطورات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وأفضل الممارسات التي تعزز مفاهيم السلامة الغذائية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي العالمي.