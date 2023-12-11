«بيورهيلث» تبدأ أكبر تجربة في علم إطالة العمر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، المرحلة الثانية من تجارب علم إطالة العمر واستدامة الشباب تجربة «Longevity 2.0»، بعد اختتام المرحلة الأولى «Longevity 1.0» بنتائج واعدة من حيث تحسين المؤشرات البيولوجية، مثل ضغط الدم ومعدل دقات القلب.

وتعد «Longevity 2.0» أكبر تجارب في هذا المجال في الشرق الأوسط، وتنطلق في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من تجارب استدامة الشباب «Longevity 1.0» التي كانت الأولى من نوعها، واستهدفت دعم أكثر من 100 مشارك على تحسين مداهم الصحي عبر برنامج مكثف في علم استدامة الشباب استمر 90 يوماً.

وأثمرت تجارب استدامة الشباب في المرحلة الأولى عن زيادة مذهلة معدلها 2.2 سنة في متوسط أعمار المشاركين نتيجة لتحسن المؤشرات البيولوجية، والذي تحقق عبر ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي أكثر صحة، وتحت إشراف سريري. ومع بدء التجارب، أظهرت نتائج الفحوص المخبرية تعرض 9 مشاركين لاحتمالية خطر الإصابة بمرض السكري. وبحلول اليوم التسعين، انخفض ذلك العدد إلى 3 مشاركين.

وتشمل المرحلة الثانية من تجارب استدامة الشباب «Longevity 2.0» ما يزيد على 3.000 مشارك، وتركز على مساعدة المشاركين على تحسين مؤشراتهم البيولوجية الرئيسية، والتي غالباً ما تتأثر بتقدم العمر، وذلك بهدف مكافحة الأمراض الشائعة المرتبطة بتقدم العمر، وزيادة فترة الحياة بصحة جيدة.

وبحسب الفريق البحثي، يمكن تعزيز استدامة الشباب عن طريق تحسين المؤشرات البيولوجية الرئيسة التي تؤثر على تكوين الجسم، واللياقة البدنية، وصحة القلب والأوعية الدموية، والعافية. ولتحسين المؤشرات البيولوجية، يمكن للأفراد اتباع خيارات أكثر صحة تتعلق بأسلوب حياتهم.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة بأبوظبي: «نواصل في دائرة الصحة أبوظبي تمكين ودعم المبادرات والبرامج البحثية في مجال الرعاية الصحية، إذ نؤمن بدور الابتكار في تحسين مخرجات الرعاية الصحية والمساهمة في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تقديم الرعاية الصحية في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم. وتؤكد هذه المبادرات المكانة المتميزة التي رسختها أبوظبي على خريطة الرعاية الصحية حول العالم كحاضنة للابتكار في علوم الحياة».

التزام

«بيورهيلث» ملتزمة برفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، ودعم تطوير الحلول الصحية المتقدمة، وتطوير علم استدامة الشباب. وعبر محفظة متنوعة تضم ما يفوق 25 مستشفى و100 عيادة وعدداً من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا الصحية، وخدمات المشتريات، تواصل «بيورهيلث» تعزيز مكانتها في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة.