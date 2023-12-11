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«إيميا باور» الإماراتية توقع 7 اتفاقيات لإنتاج 430 ميجاوات إضافية

خلال التوقيع على إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:34

دبي (الاتحاد)

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قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، إن الشركة وقعت خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في سبع دول أفريقية لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 430 ميجاوات، بالإضافة إلى بناء بطاريات تخزين ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة سواء الفعلية أو تلك التي تحت التنفيذ إلى نحو 5500 ميجاوات.
وقال النويس: وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل إثيوبيا وأوغندا وموزمبيق وجيبوتي وتوغو موريتانيا وزيمبابوي الأمر الذي سيعزز من مساهمة الشركة في دعم جهود القارة الأفريقية في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح، أن الاتفاقيات تعكس مدى ثقة الحكومات الأفريقية بأداء الشركة ومصداقيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من نواحي الجداول الزمنية والاشتراطات الفنية، ما يجعلها شريكاً موثوقاً لدى العديد من الحكومات العازمة على تنفيذ خطط طموحة في التحول لمصادر طاقة مستدامة.
وقال: وقعنا مع جمهورية إثيوبيا اتفاقية لبناء مشروع عائشة وهو أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة القرن الأفريقي بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل البريطانية (إيمريرجن افريكا) لتمويل تنفيذ مشروع إيتوكا في أوغندا لإنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وقال النويس: وقعنا كذلك اتفاقية مع حكومة موزمبيق لبناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميجاوات، متوقعاً أن يساهم المشروع في توفير نحو 1500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.
وأضاف أن الشركة أبرمت مع الجهات المعنية في جمهورية جيبوتي اتفاقية لزيادة قدرة محطة بارا من 25 ميجاوات إلى 50 ميجاوات مع نظام تخزين للطاقة الكهربائية في البطاريات، حيث من المتوقع تشغيل المحطة في الربع الأخير من العام المقبل.
رأس المال
قال حسين النويس، إنه في ظل التوسعات التي نقوم بها قررت الشركة زيادة رأس مالها وتم تكليف ستي بنك في لندن ليكون مستشاراً مالياً لرفع رأسمال الشركة بزيادة تقدر بنحو 300 مليون دولار أميركي، من خلال طرح استثمار خاص، كاشفاً عن وجود مفاوضات مع شركات خليجية وعربية وأوربية وأميركية للدخول كمستثمرين في «إيميا باور». 

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